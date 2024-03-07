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01:06, 7 марта 2024Мир

Путин рассказал о притягательной силе БРИКС

Путин сообщил о притягательности БРИКС для разных стран
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил о притягательной силе БРИКС для разных стран, Его слова приводит «Ивзвестия».

«Сегодня это мощное, действительно серьезное объединение, магнит, который притягивает очень многие страны мира. Действительно, эти страны набирают обороты», — подчеркнул российский глава.

Путин отметил, что межгосударственное неформальное объединение «рождалось в России».

Ранее новый министр иностранных дел республики Диана Мондино заявила, что Аргентина не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС, приглашение от которой она получила в этом году.

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      Юлия Мискевич
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