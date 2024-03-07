Путин сообщил о притягательности БРИКС для разных стран

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил о притягательной силе БРИКС для разных стран, Его слова приводит «Ивзвестия».

«Сегодня это мощное, действительно серьезное объединение, магнит, который притягивает очень многие страны мира. Действительно, эти страны набирают обороты», — подчеркнул российский глава.

Путин отметил, что межгосударственное неформальное объединение «рождалось в России».

Ранее новый министр иностранных дел республики Диана Мондино заявила, что Аргентина не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС, приглашение от которой она получила в этом году.