Расчеты «Торов» Балтфлота «уничтожили» дроны на учениях

Расчеты ЗРК «Тор-М2» Балтфлота «уничтожили» дроны-камикадзе на учениях

Балтийский флот провел учения с расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» зенитного ракетного полка армейского корпуса. На учениях отработали отражение ударов средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«Согласно сценарию учения комплексы "Тор-М2" в составе колонны совершили марш на один из полигонов Калининградской области, где выполнили поиск и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных ракетных пусков», — говорится в сообщении.

На учениях расчеты ЗРК условно уничтожили более 20 целей, которые имитировали дроны-камикадзе, крылатые ракеты, самолеты и вертолеты условного противника. В пресс-службе отметили, что моделирование целей и расчет попадания ракет производили с помощью специального программного обеспечения для тренажера ЗРК «Тор-М2».

Условное уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля. К учениям привлекли около 50 военнослужащих и до 10 единиц техники.

В феврале гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов заявил о начале процесса глубокой модернизации комплексов семейства «Тор».