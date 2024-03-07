Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:30, 7 марта 2024Наука и техника

Расчеты «Торов» Балтфлота «уничтожили» дроны на учениях

Расчеты ЗРК «Тор-М2» Балтфлота «уничтожили» дроны-камикадзе на учениях

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Балтийский флот провел учения с расчетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» зенитного ракетного полка армейского корпуса. На учениях отработали отражение ударов средств воздушного нападения условного противника. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«Согласно сценарию учения комплексы "Тор-М2" в составе колонны совершили марш на один из полигонов Калининградской области, где выполнили поиск и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных ракетных пусков», — говорится в сообщении.

На учениях расчеты ЗРК условно уничтожили более 20 целей, которые имитировали дроны-камикадзе, крылатые ракеты, самолеты и вертолеты условного противника. В пресс-службе отметили, что моделирование целей и расчет попадания ракет производили с помощью специального программного обеспечения для тренажера ЗРК «Тор-М2».

Материалы по теме:
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Условное уничтожение целей подтвердили средства объективного контроля. К учениям привлекли около 50 военнослужащих и до 10 единиц техники.

В феврале гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов заявил о начале процесса глубокой модернизации комплексов семейства «Тор».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Была бы цель поставлена — попали бы». Медведев опроверг удар по кортежу Зеленского в Одессе

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Российский телеведущий рассказал о проблемах с алкоголем

      Футболист-чемпион погиб в зоне СВО

      Российский пристав похитила деньги под предлогом покупок на торгах и попалась

      Расчеты «Торов» Балтфлота «уничтожили» дроны на учениях

      Три мешающих похудеть мифа опровергли

      Раненый тигр покалечил двух лесников

      Российский врач раскритиковал нестандартный способ Бони похудеть

      Россиянин выстрелил в голову соседу и открыл огонь по полицейскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше