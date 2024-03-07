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18:06, 7 марта 2024Забота о себе

Репродуктолог перечислила пагубно влияющие на зачатие ребенка продукты

Репродуктолог Ильина рассказала об опасности красного мяса для зачатия ребенка

Фото: Unsplash

На нарушение репродуктивной функции организма воздействует множество факторов, среди них есть и еда. Например, красное мясо уменьшает фертильность и мешает зачатию ребенка. Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Анна Ильина в беседе с Life.ru перечислила продукты, которые снижают шансы беременности.

По ее словам, профессор Университета Перияр в Индии через свое исследование о связи образа жизни и нарушений репродуктивной функции выявил, что частое и чрезмерное употребление красного мяса оказывает негативное влияние на фертильность, особенно у мужчин. Количество сперматозоидов падает почти на четверть (23,2 процента), отметила Ильина.

Акушер-гинеколог считает, что чрезмерная любовь женщин к красному мясу также может привести к проблемам с овуляцией. «Согласно научным данным, "безопасное" количество красного мяса в рационе для сохранения фертильности — 500 граммов в неделю», — объяснила врач.

Неблагоприятно на репродуктивную функцию влияет употребление рыбы, отмечает эксперт. Дело в том, что у некоторых рыб, например, с высокой продолжительностью жизни и рыб-хищников в мышцах накапливается ртуть. Избыток этого химического элемента влияет на форму, активность, количество и качество спермы, а также на мужское либидо и качество эякуляции, утверждает Ильина.

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Также неблагоприятно на организм может повлиять соя. По словам специалистки, в ее составе много изофлавонов — соединений, которые увеличивают уровень эстрогена. Как следствие — снижается уровень тестостерона, а это существенно влияет на количество и качество сперматозоидов.

Ильина отмечает, что одна банка сладкой газировки или энергетика ежедневно приводят к снижению фертильности у мужчин и женщин. Такие сладкие напитки уменьшают вероятность зачатия на 20 процентов.

Также Ильина утверждает, что кофеин мешает выработке эстрогена и других гормонов, необходимых для зачатия. Это может влиять на овуляцию и менструальный цикл.

По словам эксперта, отказ от данных продуктов — это не гарантия беременности. Однако важно умеренно употреблять алкоголь, а лучше и вовсе отказаться от него обоим партнерам. Врач советует избавиться от вредных привычек и стараться вести здоровый образ жизни как минимум за три месяца до зачатия. Также, по словам Ильиной, нужно избавиться от вредных привычек и стараться вести здоровый образ жизни. В ежедневный распорядок стоит ввести физические нагрузки, а также следить за наличием достаточного количества фруктов и овощей в рационе, высыпаться и стараться не нервничать, подытоживает репродуктолог.

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      Марина Совина
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