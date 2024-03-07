Россиянин показал в колонии тату с символикой АУЕ и получил еще семь лет

В Красноярске на 7 лет осудили мужчину, показавшего тату с символикой АУЕ

В Красноярске суд приговорил к шести годам и восьми месяцам лишения свободы 36-летнего местного жителя за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в октябре мужчина отбывал наказание в колонии за особо тяжкое преступление. Он показывал сокамерникам татуировки с символикой запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). При этом россиянин уже получал административное наказание за аналогичное нарушение и осознавал последствия.

Ранее стало известно, что в Забайкалье ФСБ задержала сторонника АУЕ в день выхода из колонии.

