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18:23, 7 марта 2024Силовые структуры

Россиянин три года насиловал двух детей и попал в колонию почти на 20 лет

В Москве суд приговорил мужчину к 17 годам за насилие над двумя детьми

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил 39-летнего мужчину к 17 годам колонии строгого режима за насилие над двумя несовершеннолетними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Осужденного признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). По версии следствия, мужчина насиловал двух детей с 2020 по 2023 год, пока про это не узнала их мать. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Ранее в Краснодарском крае 54-летний житель Ленинградского района попал в колонию строгого режима почти на 20 лет за преступления против половой неприкосновенности своих внучек 2009 и 2015 годов рождения.

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      Варвара Митина
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