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19:36, 6 марта 2024Силовые структуры

Четыре года насиловавший внучек россиянин получил 18 лет колонии

На Кубани мужчину, четыре года насиловавшего внучек, осудили на 18 лет

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорил 54-летнего жителя Ленинградского района к 18 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности своих внучек 2009 и 2015 годов рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что мужчина насиловал детей с 2018-го по 2022 год. Слушание проходило в закрытом режиме.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), а также по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Карелии суд арестовал мужчину, который предлагал интимную связь школьницам.

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      Илона Палей
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