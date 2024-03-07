Россиянина задержали за совершенное в 1999 году преступление

В Оренбургской области задержали мужчину, убившего в 1999 году знакомого

В Оренбургской области правоохранители задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в совершении преступления в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

24 октября 1999 года в сожженном стоге сена нашли 37-летнего жителя села Дмитриевка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Тогда удалось задержать только одного подозреваемого по этому делу. В 2001 году его приговорили к 22 годам лишения свободы. Сейчас поймали и его соучастника.

По версии следствия, днем 14 октября 1999 года двое мужчин напали на 37-летнего потерпевшего, ранили его ножом в грудь и выстрелили в голову из малокалиберной винтовки. После они погрузили тело в багажник и по пути в Оренбург сожгли его в стоге сена.

Ранее в Москве суд приговорил 49-летнего мужчину к 11 годам и четырем месяцам колонии особого режима за расправу и нападения, которые произошли 17 июля 1999 года.