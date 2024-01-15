Россиянина отправили в колонию за совершенные в 1999 году преступления

В Москве суд приговорил мужчину к колонии за убийство и нападения в 1999 году

В Москве суд приговорил 49-летнего мужчину к 11 годам и 4 месяцам колонии особого режима за расправу и нападения, которые произошли 17 июля 1999 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Осужденного признали виновным по статьям 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) Уголовного кодекса РФ. Ранее он был объявлен в розыск и задержан в столичном аэропорту.

По версии следствия, 17 июля 1999 года у дома по улице Весенняя фигурант во время драки ударил ножом в грудь незнакомую женщину, нанеся ей несовместимую с жизнью рану. Кроме того, действуя в составе группировки, мужчина ранил ножом двух прохожих.

Ранее в Дагестане задержали депутата города Кизилюрта, подозреваемого в причастности к преступлению 17-летней давности.