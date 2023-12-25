Российского депутата заподозрили в причастности к расправе 17-летней давности

В Дагестане депутата заподозрили в причастности к расправе 2006 года

В Дагестане задержали депутата города Кизилюрта, подозреваемого в причастности к преступлению 17-летней давности. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о Гамзате Шихабудинове, подозреваемом в соучастии в расправе над бизнесменом Мирзой Магомедовым в августе 2006 года, иномарку которого обстреляли неизвестные возле кафе на трассе Ростов — Баку. Мужчину и его 13-летнего сына спасти не удалось.

Киллеров и заказчиков искали много лет. Были задержаны пять подозреваемых в причастности к преступлению. Одним из них оказался Гамзат Шихабудинов. В настоящий момент следователи выясняют его непосредственную роль в преступлении.

25 декабря сообщалось, что управление ФСБ РФ по Камчатскому краю заподозрило депутата в мошенничестве с бюджетными средствами.