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07:37, 14 декабря 2023Силовые структуры

Российского депутата заподозрили в мошенничестве с бюджетными средствами

ФСБ РФ по Камчатке заподозрила депутата в мошенничестве с бюджетными средствами

Фото: пресс-служба ФСБ России / Global Look Press

Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю выявили факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, в преступлении подозревается депутат местной думы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Размер похищенных средств составил порядка одного миллиона рублей. Депутат, а также бывший директор МУП «Бытсервис» задержан. Его подозревают в том, что в 2022 году в ходе прокладки наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо он искусственно завысил объем выполненных работ и использовал материалы, не предусмотренные проектом. В результате МУП получило завышенную оплату по договору подряда в сумме свыше 1,36 миллиона рублей.

Материалы проверки ФСБ были переданы в следственное управление СК по Камчатскому краю, где уже возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В октябре в Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали депутата Госдумы Олега Савченко. Парламентарий ехал на пленарное заседание законодательного органа. Силовики заявили, что Mercedes депутата находится в розыске по уголовному делу.

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      Марина Совина
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