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05:30, 7 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и описала ее словами «грязно, грустно, бедно»

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Российская туристка побывала на Кубе и рассказала о плюсах и минусах отдыха в этой стране. Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Путешественница отметила, что в латиноамериканской стране нужно побывать ради океана. «Мелкий, мягкий песочек, чистая вода, мало людей, много свободных шезлонгов», — отметила она.

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В то же время столица Кубы вызвала у россиянки неоднозначное впечатление. «Полуразрушенный город, местные стоят в огромных очередях за продуктами по талонам — грязно, грустно, бедно», — такими словами описала она Гавану.

Также, по мнению туристки, еда в отеле была плохой, как и анимация. «Но есть ром», — заключила автор.

Другая россиянка заплатила 400 тысяч рублей за all inclusive на Кубе и пожалела. «Весь свой распорядок дня ты подстраиваешь под режим кормежки», — пожаловалась она

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      Мария Борисова
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