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03:48, 6 марта 2024Путешествия

Россиянка заплатила 400 тысяч рублей за all inclusive и пожалела

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница опробовала отели «все включено» и рассказала, кому может не подойти такой формат отдыха. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, она останавливалась в гостиницах all inclusive в Египте и на Кубе. За отдых в латиноамериканской стране россиянка заплатила 400 тысяч рублей и пожалела. «Больше не совершу такую ошибку», — такими словами описала она свои впечатления.

Туристке не понравилось, что в отелях «все включено» приемы пищи расписаны по часам. «Получается, что весь свой распорядок дня ты подстраиваешь под режим кормежки, — пожаловалась она. — Короче, как в пионерском лагере».

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По мнению россиянки, в гостиницах такого типа всегда много людей, что делает пребывание там неуютным. Также ей мешали дискотеки и анимация.

«У меня сложилось впечатление, что обязанность оставлять чаевые на туристов возлагается только в all inclusive отелях, — добавила блогерша. — Вот эта обязаловка тоже мне не по душе».

Другая российская туристка побывала в Турции и описала поездку фразой «просто ждала, когда тур закончится». Она отметила, что город Герем в Каппадокии не приспособлен для туристов.

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      Мария Борисова
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