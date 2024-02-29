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03:44, 29 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Турции и описала ее фразой «ждала, когда тур закончится»

Фото: Tan Shung Sin / Reuters

Российская туристка вместе с мужем побывала в Турции и описала поездку фразой «просто ждала, когда тур закончится». Своим мнением она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, они отправились в город Гереме в исторической области Каппадокия. Там путешественники попробовали прокатиться на воздушных шарах, которыми славится регион. Однако россиянка по имени Алина осталась недовольна условиями: в корзине они находились с толпой китайцев.

«Во время подъема дно корзины зацепилось за ветки деревьев, что сильно напугало абсолютно всех. Я просто ждала, когда этот тур закончится!» — пожаловалась она. Кроме того, погода в регионе оказалась нестабильной, из-за чего постоянно приходилось брать с собой лишние вещи.

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Сам город Гереме показался путешественнице скучным. Местные здания она назвала однотипными, а до интересных мест, по ее словам, долго добираться.

«В Гереме ничего не приспособлено для туристов. Я понимаю, что есть много склонов, холмов, но ни нормальных дорог, ни ступенек мы не обнаружили. Тропы очень узкие, неудобно идти, если туристическая группа состоит из большого количества туристов», — объяснила россиянка.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в конце февраля летние путевки в Турцию можно приобрести за 160 тысяч рублей и более. В пакет включены перелет, проживание на 10 ночей и питание по системе «все включено».

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      Зарина Дзагоева
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