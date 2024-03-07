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07:33, 7 марта 2024Культура

Российский актер театра и кино умер в 40 лет

Актер театра и кино Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет

Фото: pixabay.com

Российский актер театра и кино Илья Устюжанинов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба театра «Камерная сцена» в Лобне Московской области.

«Он играл в основном добрых, наивных и искренних героев. И сам был таким. И останется в нашей памяти и сердцах», — говорится в некрологе.

Артист ушел из жизни 4 марта. Причина смерти не называется. У него остались жена и маленькая дочь.

Илья Устюжанинов родился в 1984 году. С 2016-го служил в театре «Камерная сцена» в Лобне, где играл в спектаклях «Ревизор», «Снежная Королева», «Приключения Буратино», «Месяц в деревне». Среди его киноработ значится только один проект — телесериал «Корабль».

Ранее на 71-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Капатов. Среди прочего, он запомнился тем, что озвучивал Мишутку в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Актер отдавал свой голос персонажу с 2003 по 2016 годы.

В августе 2022 года стало известно о смерти артиста и музыканта Сергея Григорьева, который на протяжении 27 лет озвучивал пса Филю из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Актер умер от инфаркта, при этом у него была диагностировано онкологическое заболевание.

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      Марина Совина
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