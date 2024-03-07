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20:44, 7 марта 2024Силовые структуры

Российский полицейский пойдет под суд за взятку от мигранта за бездействие

Под Тулой полицейский, получивший взятку от мигранта, предстанет перед судом

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Тульской области перед судом предстанет оперуполномоченный уголовного розыска по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигуранта обвиняют в преступлении по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие») УК РФ. По версии следствия, в декабре 2023 года в городе Венев полицейский получил от гражданина Узбекистана, незаконно находящегося в России, 80 тысяч рублей в качестве части взятки за непринятие мер по его выдворению. Всего мигрант обещал фигуранту 150 тысяч рублей.

Полицейский признал вину, его отправили под домашний арест. Также суд наложил на его машину арест.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали двух высокопоставленных российских полицейских за расправу над человеком.

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      Илона Палей
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