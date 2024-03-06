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19:11, 6 марта 2024Силовые структуры

Двух высокопоставленных российских полицейских арестовали по делу о расправе

В Москве суд арестовал двух полковников полиции по делу об убийстве

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал двух полковников полиции из Сибири Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна по делу о расправе над человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранты пробудут под стражей два месяца, до 5 мая. Подробности дела не сообщаются.

По данным «МК», Карасев и Карагезян в разные годы руководили управлением по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Омской области. Карасев оттуда перевелся в Москву, а Карагезян — в Томск, где также служил в академии МВД и работал адъюнктом кафедры управления органами внутренних дел в особых условиях центра командно-штабных учений.

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      Илона Палей
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