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07:37, 7 марта 2024Мир

Российский посол высказался об участии Британии в конфликте на Украине

Посол Келин: Британия втянута в конфликт на Украине сильнее других членов НАТО

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания втянута в украинский конфликт, возможно, даже сильнее, чем любая друга страна — член НАТО. С таким мнением выступил посол РФ в Британии Андрей Келин, пишет ТАСС.

«Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», — отметил он.

Келин также уточнил, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow в любом случае требуют участия специалистов. А выступать в этой роли могут только британцы, потому что это очень сложная техника.

Поэтому можно сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, по всей вероятности, глубже, чем другие страны альянса, резюмировал Андрей Келин.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал поставки снарядов на Украину в скором времени. По его словам, первые поставки из пакета военной помощи Киеву будут проходить в период с апреля по июнь текущего года.

Британия потратит 245 миллионов фунтов стерлингов (около 311 миллионов долларов) в течении следующего года на производство снарядов для Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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