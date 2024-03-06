В Британии анонсировали скорые поставки на Украину

Замминистра МО: Британия начнет поставки снарядов ВСУ в период с апреля по июнь

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал поставки снарядов на Украину в скором времени. Об этом говорится на сайте британского парламента, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что первые поставки из пакета военной помощи Киеву будут осуществлены в период с апреля по июнь текущего года. В общей сложности Британия потратит 245 миллионов фунтов стерлингов (около 311 миллионов долларов) в течении следующего года на производство снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины за пределами Европейского союза (ЕС). Как уточнил премьер-министр королевства Александр Де Кроо, на эту сумму можно приобрести до 50 тысяч артиллерийских снарядов. Он добавил, что инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция.