Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины

Премьер де Кроо: Бельгия выделила 200 млн евро на закупку снарядов для Украины

Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины за пределами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр королевства Александр Де Кроо, сообщает ТАСС.

«Мы можем дать президенту Украины то, что он просит — снаряды. Бельгия выделяет 200 миллионов евро в рамках чешской инициативы о закупках снарядов за рубежом для поддержки Украины», — сказал политик. Он подчеркнул, что на эту сумму можно приобрести до 50 тысяч артиллерийских снарядов.

По его словам, инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция.

Ранее Франция и Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке дефицитных снарядов для Украины вне ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж будет участвовать в этой инициативе и полностью открыт для этого.