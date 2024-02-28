Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины
Бельгия выделила 200 миллионов евро на срочную закупку снарядов для Украины за пределами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр королевства Александр Де Кроо, сообщает ТАСС.
«Мы можем дать президенту Украины то, что он просит — снаряды. Бельгия выделяет 200 миллионов евро в рамках чешской инициативы о закупках снарядов за рубежом для поддержки Украины», — сказал политик. Он подчеркнул, что на эту сумму можно приобрести до 50 тысяч артиллерийских снарядов.
По его словам, инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция.
Ранее Франция и Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке дефицитных снарядов для Украины вне ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж будет участвовать в этой инициативе и полностью открыт для этого.