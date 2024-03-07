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14:16, 7 марта 2024Путешествия

Российский регион захотел возобновить авиарейсы с Китаем

Власти Приморья захотели возобновить авиарейсы с Китаем

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Власти Приморского края захотели возобновить авиарейсы с КНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства российского региона Алексей Игнатенко.

Глава ведомства заявил, что Приморье ведет переговоры с Китаем о запуске полетов между Владивостоком и городами Муданьцзян, Шэньян и Чанчунь.

По его словам, подобное обсуждение ведется в рамках открытия новых направлений в сфере международных перевозок в регионе.

Ранее сообщалось, что россияне стали лидерами по поездкам в Шри-Ланку в феврале 2024 года. В последний зимний месяц в островное государство прибыли более 30 тысяч туристов из России, они составили 15 процентов от общего притока иностранных путешественников.

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