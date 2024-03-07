Среда обитания
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13:41, 7 марта 2024Среда обитания

Российскую школу затопило нечистотами

Baza: в Самаре в школе прорвало канализацию

В Самаре в одной из школ прорвало канализацию, в результате один из этажей залило нечистотами. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в школе №81, расположенной по адресу улица Самарская, 190А. Зловонная река разлилась из трубы на первом этаже. На записи, сделанной очевидцем события, можно увидеть, как школьники наблюдают за мощным потоком воды и смеются. Из-за затопления занятия пришлось отменить.

Ранее в марте жители Кеми (Республика Карелия) пожаловались на то, что возле одного из жилых домов на протяжении нескольких недель льются «реки дерьма». Из-за зловонного запаха от разлива канализации жильцы дома, расположенного на улице Пуэтной, не могут проветривать свои квартиры.

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      Полина Кислицына
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