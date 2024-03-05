Россияне пожаловались на текущие неделями реки фекалий

Жители Карелии пожаловались на текущие неделями «реки дерьма»

В карельском городе Кемь возле жилого дома не одну неделю льются реки нечистот. О зловонных фекальных потоках местные жители написали в сообществе «Подслушано Кемь» во «ВКонтакте».

Проветрить квартиры собственники дома по улице Пуэтная не могут уже который день. Открыть окно не позволяет вонь от разлива сточных вод, жалуются они в соцсетях. Одни подписчики в комментариях возмущаются тем, что все эти «реки дерьма» потекут в море, другие — советуют найти зачинщика канализационного засора.

На запрос портала «Daily Карелия» в отделе жилищно-коммунального хозяйства районной администрации ответили, что ответственный за ситуацию специалист находится на больничном.

Ранее в одном из жилых дворов города Чусовой в Пермском крае образовались стоки фекальных вод. Ручьи нечистот текли прямо у детской площадки. Целое озеро экскрементов площадью до тысячи квадратных метров было обнаружено в Тарасовском районе Ростовской области. Как оказалось, жидкие отходы в поле сливали городские ассенизаторские службы.

Радикально бороться с бездействием коммунальщиков решили первоуральцы. Из-за забитого фильтрующего колодца фекалиями затопило подвалы как минимум в семи домах. В 2022-м горожане уже заявлялись в кабинет начальника местного «Водоканала» с ведром сточной воды. Нечистоты оказались на столе секретаря. В этом году местные жители погрозили явиться к мэру, депутату заксобрания, а также в городскую прокуратуру и Роспотребнадзор.