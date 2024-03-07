Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

Президент Молдавии Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в республике

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытке совершить госпереворот в республике. Ее слова передает BFMTV.

«Московский режим пытается контролировать мою страну посредством энергетического шантажа, организации демонстраций, проведения кибератак (...) и даже подготовки государственного переворота», — заявила она по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В свою очередь Макрон заявил, что целью указанных попыток вмешательства является четкое разделение молдавского общества. Французский лидер также добавил, что Кишинев, столкнувшись с подобными инцидентами, может рассчитывать на то, что Париж и Европейский союз встанут на сторону Молдавии. Он также добавил, что молдавский народ должен гордиться своей мирной борьбой за собственную свободу.

Ранее Макрон объявил, что в ближайшие месяцы Франция откроет постоянную миссию по обороне в Молдавии. По его мнению, это позволит более эффективно работать для укрепления сотрудничества Парижа и Кишинева в сфере обучения, тренировки и совместимости вооруженных сил двух стран.