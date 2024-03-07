Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 7 марта 2024Бывший СССР

Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

Президент Молдавии Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в республике

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытке совершить госпереворот в республике. Ее слова передает BFMTV.

«Московский режим пытается контролировать мою страну посредством энергетического шантажа, организации демонстраций, проведения кибератак (...) и даже подготовки государственного переворота», — заявила она по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В свою очередь Макрон заявил, что целью указанных попыток вмешательства является четкое разделение молдавского общества. Французский лидер также добавил, что Кишинев, столкнувшись с подобными инцидентами, может рассчитывать на то, что Париж и Европейский союз встанут на сторону Молдавии. Он также добавил, что молдавский народ должен гордиться своей мирной борьбой за собственную свободу.

Ранее Макрон объявил, что в ближайшие месяцы Франция откроет постоянную миссию по обороне в Молдавии. По его мнению, это позволит более эффективно работать для укрепления сотрудничества Парижа и Кишинева в сфере обучения, тренировки и совместимости вооруженных сил двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      Звезда популярного российского шоу пожаловался на особенность работы

      Бывшая стриптизерша рассказала о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Мужчин предупредили о требующем срочного лечения сексуальном расстройстве

      Раскрыты последствия от 217 прививок против COVID

      В России продлили приостановку публикации данных о добыче нефти и газа

      Звезда «Пацанок» рассказала о постановках на проекте

      Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше