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17:30, 7 марта 2024Мир

Макрон объявил об открытии французской миссии по обороне в Кишиневе

Макрон: Франция откроет в Кишиневе постоянную миссию по обороне

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

В ближайшие месяцы Франция откроет постоянную миссию по обороне в Кишиневе. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил во время пресс-конференции в Париже. Его выступление опубликовала пресс-служба Елисейского дворца в соцсети Х.

«Открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе также позволит более эффективно работать для укрепления нашего сотрудничества в плане обучения, тренировки и совместимости наших вооружённых сил», — объявил президент Франции.

Макрон назвал это решение одним из этапов совместных мер по «усилению суверенитета и безопасности» Молдавии. Помимо открытия оборонной миссии Париж анонсировал расширение сотрудничества с Кишиневом в области информационной безопасности и в борьбе с дезинформацией.

Президент Франции также сообщил о намерении министров обороны Франции и Молдавии подписать двустороннее соглашение по безопасности.

Ранее Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, из которого Россия вышла в ноябре 2023 года.

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      Елизавета Мытарева
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