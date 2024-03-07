Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 7 марта 2024Мир

Швейцарские сенаторы призвали правительство отдать Украине российские активы

Совет кантонов Швейцарии призвал правительство отдать активы России Украине

Фото: Matthias Spicher / Globallookpress.com

Сенаторы Совета кантонов Швейцарии призвали правительство страны отдать замороженные активы российского Центрального банка Украине, чтобы Киев, в свою очередь, использовал их для восстановления. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа.

«Активы российского государства [в размере около 8,5 миллиарда долларов] и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций. Совет кантонов принял в четверг 21 голосом против 19 при трех воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, Национального банка Украины заявил, что Киев имеет план доступа к замороженным российским активам.

«Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Наша цель и позиция однозначна — доступ ко всем этим активам», — рассказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Звезда «Пацанок» рассказала о постановках на проекте

      Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

      В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

      На Украине демобилизуют срочников

      Глава МОК заявил о вынужденных санкциях в отношении российского спорта

      Женщины восхитились одеждой с карманом для мастурбации

      СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше