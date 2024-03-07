Швейцарские сенаторы призвали правительство отдать Украине российские активы

Совет кантонов Швейцарии призвал правительство отдать активы России Украине

Сенаторы Совета кантонов Швейцарии призвали правительство страны отдать замороженные активы российского Центрального банка Украине, чтобы Киев, в свою очередь, использовал их для восстановления. Об этом говорится на официальном сайте законодательного органа.

«Активы российского государства [в размере около 8,5 миллиарда долларов] и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций. Совет кантонов принял в четверг 21 голосом против 19 при трех воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, Национального банка Украины заявил, что Киев имеет план доступа к замороженным российским активам.

«Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Наша цель и позиция однозначна — доступ ко всем этим активам», — рассказал он.