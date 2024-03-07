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16:32, 7 марта 2024Бывший СССР

Украина разработала план по конфискации замороженных активов России

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о плане по конфискации активов России
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украина имеет план доступа к замороженным российским активам, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания с участием Минюста, МИД, Минфина, Минэкономики, Национального банка Украины, его слова передает агентство «Мы — Украина».

«Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Наша цель и позиция однозначна — доступ ко всем этим активам», — рассказал премьер-министр, добавив, что Украина готовит юридическую позицию и необходимые правовые механизмы, имея первые результаты.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов. По словам политика, Париж не поддерживает действия, которые противоречат международному праву.

Ранее Еврокомиссия предлагала использовать прибыль от замороженных в западных странах активов России для финансирования закупок оружия Украине.

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