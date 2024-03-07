Марочко: в ВСУ растет недовольство бойцов из-за участившихся случаев коррупции

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) произошел резкий всплеск коррупции. О росте уровня коррупции в ВСУ со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его информации, из-за участившихся случаев «сбора дани» в ВСУ отмечается рост недовольства среди бойцов. Как стало известно Марочко, поборами занимается командование подразделений якобы по указанию своего руководства.

«Многие связывают данный факт с приходом Сырского, который сейчас занимается кадровыми вопросами. Теперь для продвижения по службе нужен не только хороший послужной список и личные качества, но и круглая сумма», — пояснил подполковник ЛНР в отставке.

Марочко также рассказал, что, по его сведениям, должность командира бригады в ВСУ в настоящее время стоит около 250 тысяч долларов.

Ранее о коррупции на Украине высказался экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он заявил, что воровство средств, предназначенных в качестве субсидий, вызывает на Западе все большее раздражение.