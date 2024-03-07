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03:04, 7 марта 2024Силовые структуры

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд Москвы продлил до 10 апреля арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы продлил до 10 апреля арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом сообщает РИА Новости.

29 февраля Беркович и Петрийчук было предъявлено обвинение в окончательной редакции.
В ходе судебного заседания защита просила о смягчении меры пресечения, так как все свидетели по делу опрошены, а оснований полагать, что обвиняемые могут скрыться, у следствия нет. Обвинение призвало оставить режиссера и драматурга в СИЗО.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года. Они обвиняются в оправдании терроризма. Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

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      Марина Совина
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