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13:51, 7 марта 2024Экономика

Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний США

Tesla опустилась на 11-ю строчку в рейтинге самых дорогих компаний США

Фото: Patrick Pleul / Reuters

Компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, опустилась на 11-ю строчку в списке крупнейших по капитализации компаний США с результатом в 562,24 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

По итогам сессии 6 марта котировки компании потеряли в стоимости 2,32 процента и опустились до отметки в 176,54 доллара за акцию. Тенденция спада сохранилась и 7 марта. В ходе торгов стоимость ценных бумаг Tesla снизилась до 175,03 доллара за единицу.

Компании Илона Маска уступила 10-е место компании Visa, занимающейся предоставлением услуг платежных операций. Стоимость ценных бумаг последней по итогам торгов 6 марта увеличилась на 0,38 процента и достигла уровня в 280,43 доллара. В результате суммарная капитализация Visa составила 563,38 миллиарда долларов и опередила по этому показателю Tesla на 1,14 миллиарда.

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В тройке самых дорогих компаний США оказались технологические гиганты, включая Miscrosoft (2,98 триллиона долларов), Apple (2,62 триллиона) и Nvidia (2,21 триллиона). Согласно данным портала MarketWatch, в последний раз Tesla выбывала из десятки крупнейших американских корпораций в феврале 2023 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что основатель Tesla и Space X Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире. Суммарный капитал американского предпринимателя опустился до отметки в 198 миллиардов долларов. По этому показателю его опередил еще один бизнесмен из США — основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого достигло уровня в 200 миллиардов. Тройку лидеров замкнул владелец французской группы компаний LVMH Бернар Арно с результатом в 197 миллиардов.

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