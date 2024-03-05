Илон Маск утратил статус богатейшего бизнесмена

Bloomberg: самым богатым человеком мира стал основатель Amazon Джефф Безос

Американский предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире. Об этом говорят данные «Индекса миллиардеров», который публикует агентство Bloomberg.

Первое место в рейтинге занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние за сутки сократилось на 500 миллионов долларов, однако в годовом выражении выросло на 23,4 миллиарда долларов — до 200 миллиардов. Капитал Маска тем временем опустился до 198 миллиардов долларов. За последнее время он потерял 17,6 миллиарда, а за год — 31,3 миллиарда долларов.

На третьем месте в рейтинге расположился владелец французской группы компаний LVMH Бернар Арно. Его состояние на текущий момент составляет 197 миллиардов долларов. За год оно выросло на 18,3 миллиарда. Последнее изменение капитала бизнесмена составило 1,84 миллиарда.

На фоне неудач производителя электрокаров Tesla американский предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг самых переоцененных СЕО. Большинство опрошенных коллег-гендиректоров назвали аргументом против Маска его «агрессивные цели» и «потусторонние амбиции» по созданию автомобилей с полноценным автопилотом в ближайшее десятилетие.

В феврале американская компания уступила звание самого дорогого автомобильного бренда. По данным международного аналитического агентства Brand Finance, место лидера вернул себе концерн Mercedes-Benz. Стоимость немецкого бренда Mercedes-Benz за последнее время выросла на один процент и составила 59,4 миллиарда долларов. Американская торговая марка подешевела на 12 процентов, до 58,3 миллиарда долларов.