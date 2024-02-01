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18:55, 1 февраля 2024Экономика

Маска назвали самым переоцененным гендиректором

Fortune: Илона Маска назвали самым переоцененным гендиректором США

Фото: Lukasz Glowala / File Photo / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг самых переоцененных СЕО в США по версии коллег-гендиректоров, составленный журналом Fortune.

Бизнесмен, лишенный судом штата Делавэр выплаты бонуса в размере 55,8 миллиарда долларов, заявил о намерении перевести компанию в Техас, увязав соответствующее предложение акционерам с вынесенным вердиктом. Маск утверждал, что деньги будут использованы им для финансирования межпланетных путешествий, однако судья назвала указанную сумму непостижимой и сочла, что выплачивать ее было бы несправедливо.

Вторым в списке оказался Роберт (Боб) Айгер, возглавляющий Disney, акции которой за год упали на 9 процентов. До этого, с марта 2021 года, ценные бумаги подешевели еще на 50 процентов. Айгер проработал в компании более 40 лет, 15 из которых занимал пост генерального директора. В 2020-м он ушел в отставку, но спустя два года вернулся в кресло из-за неудовлетворительных результатов работы нового руководителя Боба Чапека в период пандемии коронавируса.

На фоне имеющихся проблем Айгер объявил о намерении уволить семь тысяч сотрудников и сэкономить около 5,5 миллиарда долларов, однако эти меры не помогли ему выправить ситуацию.

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      Дмитрий Воронин
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