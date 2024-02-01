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10:21, 1 февраля 2024Экономика

Маск решил зарегистрировать Tesla в штате Техас

Маск: Tesla проведет голосование по регистрации в штате Техас вместо Делавэра

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Tesla незамедлительно проведет голосование акционеров по вопросу перерегистрации компании в штате Техас вместо Делавэра. Об этом написал на странице в соцсети Х (бывший Twitter) глава автоконцерна Илон Маск.

Большая часть подписчиков (87,1 процента) поддержали идею Маска после того, как миллиардеру заблокировали выплату бонуса в 55,8 миллиарда долларов. Глава компании утверждал, что деньги будут использованы для финансирования межпланетных путешествий, однако судья назвала указанную сумму «непостижимой» и сочла, что выплачивать ее было бы несправедливо по отношению к акционерам. Миллиардер решил зарегистрировать компанию в другом штате сразу после решения суда.

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«Никогда не регистрируйте компании в штате Делавэр. Если вы предпочитаете, чтобы вопросы решали акционеры, советую регистрироваться в Неваде или Техасе», — написал Маск в соцсетях.

В 2018 году Маск отказался от зарплаты и привязал свой доход к достижению компанией ключевых показателей. Согласно договоренности с советом директоров, бизнесмен в течение 10 лет может рассчитывать на получение опционов на пакеты акций, эквивалентные одному проценту всех находящихся в обращении бумаг. Опционы дают бизнесмену право купить ценные бумаги Tesla по 70,01 доллара за штуку.

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      Вячеслав Агапов
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