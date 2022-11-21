Акции Disney резко подорожали после возвращения старого генерального директора

Акции Walt Disney подорожали на 10% после новости о возвращении старого гендиректора

Акции одного из крупнейших в мире медиаконгломератов индустрии развлечений Walt Disney резко подорожали более чем на 10 процентов на предварительных торгах после новости о возвращении на пост главного исполнительного директора бывшего главы компании Боба Айгера, пишет Bloomberg.

Айгер займет кресло главы Disney на два года. За это время он должен будет справиться с упадком компании, которая может столкнуться с самым крупным годовым убытком с 1970-х годов, указывает Bloomberg. Ему также придется решать проблемы с прибыльностью потокового сервиса Disney+, который принес 1,5 миллиарда долларов убытков в третьем квартале, и бороться со снижением трафика на устаревающем кабельном телевидении.

Одной из проблем Disney также является снижение стоимости ее акций, которые менее чем за два года упали на 50 процентов с рекордных значений в 203,3 доллара в марте 2021 года. На закрытии торгов 18 ноября этого года их цена составила 91,8 доллара за акцию. Однако новость о возвращении Айгера позволила ценным бумагам компании вырасти на премаркете до 101,5 доллара на момент выпуска материала.

«Поскольку Disney вступает во все более сложный период трансформации отрасли, Боб Айгер имеет уникальную возможность возглавить компанию в этот ключевой для нее период», — говорится в заявлении председателя правления Сьюзан Арнольд.

71-летний Айгер проработал в Disney более 40 лет, 15 из которых занимал пост генерального директора. За это время компания приобрела студии Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox, а также запустила сервис Disney+ (конкурент Netflix). В 2020 году Айгер оставил свой пост и ушел на пенсию, заявив, что больше не планирует руководить крупными компаниями.

Однако его возвращение потребовалось в том числе потому, что результаты работы действующего с 2020 года руководителя Боба Чапека оказались неудовлетворительными. Чапек ранее был главой направлений тематических парков и производства потребительской продукции и стал руководителем Disney в разгар пандемии, когда съемки нового контента были поставлены на паузу, а кинотеатры закрылись. В компании заявили, что он уходит с постав главы Disney «немедленно».

«Инвесторы видят в Айгере стабильного лидера в непростые времена. Чапек считался асом в управлении парками, а Айгер — гуру контента. И мы думаем, что именно контент — это источник жизненной силы и роста компании», — заявил аналитик Wells Fargo Стивен Кахолл.

