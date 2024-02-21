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18:46, 21 февраля 2024Экономика

Tesla утратила статус самого дорогого автобренда

Немецкий Mercedes-Benz обошел Tesla и стал самым дорогим автомобильным брендом

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Американский производитель электрокаров Tesla утратил статус самого дорогого автомобильного бренда. Об этом сообщает международное аналитическое агентство Brand Finance.

Место лидера вернул себе концерн Mercedes-Benz. Стоимость немецкого бренда Mercedes-Benz за последнее время выросла на один процент и составила 59,4 миллиарда долларов. Американская торговая марка подешевела на 12 процентов, до 58,3 миллиарда долларов. Как отмечают аналитики, причиной, по которым обошли Tesla, стали противоречия вокруг главы компании Илона Маска, которые повлияли на репутацию производителя машин.

На третьем месте в списке самых дорогих автобрендов расположилась японская Toyota. Пятерку замкнули немецкие Porsche и BMW. Также в десятку вошли такие компании, как Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi. Самым устойчивым брендом назвали итальянскую Ferrari, которую поддерживают высокая известность и репутация.

После того как компания Илона Маска предупредила, что в 2024-м темпы роста объемов производства могут оказаться «значительно ниже» показателей 2023 года, акции упали на 12 процентов, до 182,63 доллара за штуку, это рекордное снижение за последний год.

На фоне неудач автопроизводителя Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг самых переоцененных СЕО в США по версии коллег-гендиректоров, составленный журналом Fortune. Большинство опрошенных назвали аргументом против Маска его «агрессивные цели» и «потусторонние амбиции» по созданию автомобилей с полноценным автопилотом в ближайшее десятилетие.

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      Вячеслав Агапов
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