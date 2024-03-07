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11:02, 7 марта 2024Мир

Третья партия в США захотела выдвинуть нового кандидата в президенты

AP: партия No Labels планирует выдвинуть кандидата в президенты США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Третья партия под названием No Labels планирует выдвинуть нового кандидата в президенты на ноябрьских выборах в США. Об этом пишет Associated Press (AP).

8 марта 800 делегатов No Labels проголосуют за запуск президентской кампании на осенних выборах. В ближайшие недели они отберут кандидатов на пост президента и вице-президента США.

«Опросы показывают, что многие американцы не очень благосклонно относятся к [президенту США Джо] Байдену или к [бывшему президенту США Дональду] Трампу, и эту динамику No Labels рассматривает как возможность предложить альтернативу», — сообщил изданию близкий к группе источник на условиях анонимности.

Сторонники Байдена опасаются, что третья партия может отнять голоса у президента в некоторых штатах. У No Labels есть неназванные спонсоры, а также они скрывают большую часть своих решений, за что подвергаются критике от приверженцев других кандидатов в президенты.

Ранее кандидат от республиканцев Никки Хейли, которая была основной соперницей Трампа, вышла из предвыборной гонки. После этого еще один кандидат в президенты, Дин Филлипс, заявил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию и поддерживает Байдена.

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      Лина Пивоварова
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