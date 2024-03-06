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18:16, 6 марта 2024Мир

Главная соперница Трампа вышла из гонки и пожелала ему удачи

Главная соперница Трампа Хейли вышла из гонки и пожелала ему удачи

Фото: Brian Snyder / Reuters

Главная соперница экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала ему удачи на выборах. Об этом пишет агентство Reuters.

«Настало время Трампа выбрать. Я всегда поддерживала нашего республиканского кандидата, но ему еще надо заработать голоса нашей партии», — рассказала политик.

Хейли также подчеркнула, что не будет претендовать на какие-либо официальные должности в президентской администрации и будет «наслаждаться жизнью частного гражданина».

Ранее о плана Хейли покинуть предвыборную гонку сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. Авторы материала подчеркивали, что Хейли не хотела поддерживать Трампа после своего выхода из кампании.

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      Максим Габриелян
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