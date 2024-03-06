Трамп победил на праймериз в 14 из 15 штатов

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу в 14 из 15 штатов по итогам голосования в «супервторник». Таким образом, он набрал практически одну тысячу делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом от Республиканской партии. Об этом сообщает Fox News.

В частности, он побеждает в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте.

Что такое «супервторник»? Первый вторник марта в год выборов, когда в большинстве американских штатов проходят внутрипартийные голосования (праймериз) и собрания партийных активистов (кокусы) Демократической и Республиканской партий. Впервые термин был употреблен в 1976 году, а в американскую политическую практику он окончательно вошел в 1980-е годы, когда для удобства многие штаты в один день начали проводить первичные выборы. По итогу этого дня разыгрывается более трети делегатов в обеих партиях. Избранные делегаты голосуют за кандидата на номинацию от партии в ходе партийного съезда, который традиционно проходит летом. В этом году конвент республиканцев пройдет в июле в Милуоки (штат Висконсин), а у демократов в августе в Чикаго (штат Иллинойс).

Не удалось победить Трампу только в штате Вермонт, где его оппонент, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, обошла бизнесмена на четыре процента голосов. Суммарно по итогам «супервторника» она получила всего лишь 46 делегатов, в то время как Трампа поддержали 722 делегата.

Сам политик высоко оценил итоги, заявив о «великолепном вечере».

Они не просто так называют этот день «супервторником». Это важный день Дональд Трамп экс-президент США

Как отмечает газета The New York Times, теперь Трамп располагает 995 делегатами при необходимых 1215 делегатах для номинации от Республиканской партии.

Фото: David Swanson / Reuters

На данный момент Хейли до сих пор не прокомментировала итоги «супервторника». В свою очередь Трамп также никак не упомянул своего оппонента в речи по итогам первичных выборов.

Как сообщают источники CNN, Хейли уже в среду объявит о своем выходе из гонки, однако не поддержит Трампа. Таким образом, у бывшего американского лидера не останется никаких оппонентов на номинацию.

Байден победил во всех штатах по итогам «супервторника»

Действующий президент США Джо Байден также одержал победу на праймериз от Демократической партии. По предварительным данным, в каждом из штатов политик победил с результатом 70-90 процентов голосов.

Единственное место, где Байден проиграл праймериз, стало Американское Самоа. Он уступил предпринимателю из Мэриленда Джейсону Палмеру, который относительно недавно начал политическую карьеру и, предположительно, никогда не посещал эту заморскую территорию США. Подобное происходит для президента уже во второй раз — в 2020 году на этой же территории он уступил бывшему мэру Нью-Йорка и основателю агентства Bloomberg Майку Блумбергу.

Однако результат действующего президента нельзя назвать полностью успешным. В частности, политолог, американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание на протестное голосование в Миннесоте, где вариант «против всех» набрал 20 процентов.

Мы видим то, что в ряде штатов очень немалая доля демократов проголосовали против всех. Особенно это Миннесота, где 20 процентов проголосовало против всех (...) Это в основном те демократы, которые недовольны политикой Байдена. В Миннесоте, например, это мусульманская диаспора, которая выступает против войны в Газе, против поддержки Израиля Малек Дудаков американист

Суммарно сейчас Байден располагает 1366 делегатами. Ему необходимо набрать 1968 голосов для успешной номинации от Демократической партии.

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Оценена связь «супервторника» с успехом Трампа на выборах

По итогам праймериз, Трамп стал «кандидатом номер один» на выдвижение от Республиканской партии, и его успех постепенно распространяется на общенациональные рейтинги. Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

«Сегодняшний день знаковый, потому что Трамп формализовал свою номинацию. Сейчас предстоит еще несколько дней голосования, и к апрелю он уже гарантировано получит все необходимые голоса делегатов», — отметил эксперт.

Это не говорит о его популярности в целом, но внутри партии Трамп показал способность аккумулировать голоса Республиканской партии. В ней могут быть дискуссии о том, кто должен быть кандидатом, но сейчас никто не может вывести его из гонки. И по опросам общественного мнения Трамп лишь наращивает политический капитал Григорий Ярыгин американист

Также Ярыгин подчеркнул, что итоги праймериз позволяют Трампу увеличивать свою узнаваемость и поддержку среди колеблющихся избирателей. Американист добавил, что об этом свидетельствует явка на «супервторнике», которая у республиканцев оказалась выше, чем у демократов.

Разные службы социальных опросов и аналитических центров показывают постепенный рост одобрения Трампа. Каждая его победа сейчас усиливает избирательный потенциал республиканцев. Успех Байдена на праймериз не дает ему такого же эффекта Григорий Ярыгин американист

Эксперт резюмировал, что последней оставшейся интригой остается вопрос фигур вице-президентов. Ярыгин предположил, что администрация Байдена может найти замену нынешнему вице-президенту Камале Харрис в лице более популярного и узнаваемого политика. В качестве возможной альтернативы эксперт назвал Мишель Обаму, однако она уже опровергла планы об участии в выборах.

Ранее директор Института международных исследований МГИМО МИД России, автор Telegram-канала «Пост-Америка» Максим Сучков в беседе с «Лентой.ру» назвал возможных кандидатов на пост вице-президента США у Трампа.

По его мнению, шансы на выдвижение имеют член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиза Стефаник, темнокожий сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, а также губернатор штата Арканзас Сара Хакабия Сандерс. Последняя уже работала в администрации Трампа в качестве его пресс-секретаря.