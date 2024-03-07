Три мешающих похудеть мифа опровергли

Диетолог Елиашевич опровергла утверждение, что вес зависит от тяжести костей

Врач-диетолог Софья Елиашевич опровергла три популярных мифа, мешающих людям с лишним весом похудеть. Специалистку цитирует KP.RU.

Первым мифом Елиашевич назвала убеждение, что здоровью вредит только висцеральный жир, расположенный на животе, а подкожно-жировая клетчатка якобы безопасна. На самом деле, по словам диетолога, равномерное распределение жира тоже грозит серьезными последствиями: увеличивается риск развития апноэ во сне, атеросклероза, гипертонической болезни и инсульта.

Еще одним заблуждением Елиашевич считает утверждение, что вес человека зависит от тяжести его костей. Врач объяснила, что плотность костной ткани может увеличиться лишь у спортсменов, которые много тренируются. Однако в большинстве случаев масса тела растет из-за накопления жира, а не из-за тяжелых костей, убеждена она.

Также Елиашевич развеяла миф, связанный с уверенностью, что лишний вес накапливается из-за медленного метаболизма. Специалистка, подчеркнула, что такое действительно возможно, но на практике бывает довольно редко и обычно связано с нарушением гормонального баланса. В большинстве же случаев, считает диетолог, лишние килограммы появляются из-за недостатка физической активности.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.