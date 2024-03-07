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18:02, 7 марта 2024Экономика

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до сентября

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российский Центробанк (ЦБ) продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора в Telegram. Это объясняется действующими санкциями.

Указано, что для граждан, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.

Кроме того, для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. «Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2024 года не производится, по другим валютам ограничений нет», — говорится в сообщении регулятора.

Прошлой весной первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил, что в России разрешат снимать наличную валюту лишь тогда, когда она начнет поступать в страну.

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      Платон Щукин
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