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16:01, 7 марта 2024Путешествия

Турист оказался под угрозой пожизненного срока за продажу наркотиков в Таиланде

Daily Mail: полиция Таиланда арестовала британца за продажу наркотиков в баре

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Британского туриста арестовали в Таиланде за продажу наркотиков. Он оказался под угрозой пожизненного тюремного срока, пишет таблоид Daily Mail.

36-летний Эндрю Джон Бретт торговал экстази, ЛСД и другими запрещенными веществами в баре на острове Ко Тао. Полиция начала охотиться за ним после того, как другой обеспокоенный путешественник заявил о происходящем в заведении. Расследование и слежка за британцем продолжались пять месяцев, пока 29 февраля его наконец не поймали.

При задержании у Бретта нашли наркотики. Иностранцу предъявили обвинение в хранении и распространении запрещенных веществ первой категории. За это предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.

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По данным таблоида, Бретта арестовали всего через несколько дней после свадьбы с местной жительницей. Также известно, что пара воспитывает малолетнего сына, которому нет и пяти месяцев. Пожилые родители британца сообщили, что известие о его преступлениях стало для них шоком — они только недавно вернулись домой после месячного отпуска в Таиланде, куда приезжали на бракосочетание сына.

Ранее в Мексике таксисты избили двух американских туристов у ночного клуба на курорте Плайя-дель-Кармен. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что водители толпой напали на иностранцев и стали пинать их ногами.

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      Мария Борисова
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