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12:45, 7 марта 2024Бывший СССР

В Чернобыльском заповеднике решили возвести оборонительные сооружения

МВД Украины: в Чернобыльском заповеднике построят оборонительные сооружения

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Часть земель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника вдоль границы с Белоруссией выделят под постройку оборонительных сооружений. О планах их возведения сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

В МВД заявили, что соответствующую территорию передадут в ведение Государственной пограничной службы республики (ГПСУ). В ведомстве добавили, что проект указа президента Украины об изменении границ заповедника уже подготовлен и проходит согласование.

В министерстве также уточнили, что для строительства оборонительных сооружений и организации пограничных просек и коммуникаций военным частям ГПСУ в постоянное пользование предоставляются участки шириной 30-50 метров вдоль границы на суше и по берегам пограничных водоемов. Отмечается также, что вдоль кордона с Россией и Белоруссией ширина такого участка должна составлять до двух километров.

В ноябре 2023 года в правительстве Украины сообщали о планах сделать Чернобыльскую зону «туристическим магнитом для посетителей со всего мира», а также территорией развития промышленного потенциала и научных открытий.

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      Георгий Нестеров
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