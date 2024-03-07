В Чернобыльском заповеднике решили возвести оборонительные сооружения

МВД Украины: в Чернобыльском заповеднике построят оборонительные сооружения

Часть земель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника вдоль границы с Белоруссией выделят под постройку оборонительных сооружений. О планах их возведения сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

В МВД заявили, что соответствующую территорию передадут в ведение Государственной пограничной службы республики (ГПСУ). В ведомстве добавили, что проект указа президента Украины об изменении границ заповедника уже подготовлен и проходит согласование.

В министерстве также уточнили, что для строительства оборонительных сооружений и организации пограничных просек и коммуникаций военным частям ГПСУ в постоянное пользование предоставляются участки шириной 30-50 метров вдоль границы на суше и по берегам пограничных водоемов. Отмечается также, что вдоль кордона с Россией и Белоруссией ширина такого участка должна составлять до двух километров.

В ноябре 2023 года в правительстве Украины сообщали о планах сделать Чернобыльскую зону «туристическим магнитом для посетителей со всего мира», а также территорией развития промышленного потенциала и научных открытий.