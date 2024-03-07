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13:04, 7 марта 2024Мир

В ЕС предложили ввести новые санкции против России из-за Навального

Bloomberg: в ЕС предложили ввести новые санкции против России из-за Навального
Алексей Навальный

Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Европейском союзе (ЕС) предложили ввести новые санкции против России из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Согласно проекту, в число предлагаемых списков входят несколько тюремных и государственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6», — отмечается в материале издания.

Также сообщается, что проект включает в себя ограничительные меры в отношении 35 физических и двух юридических лиц.

3 марта о введении новых санкций из-за смерти Навального сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли. Также Оттава ранее сообщала о планах ввести санкции против российских алмазов.

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      Максим Габриелян
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