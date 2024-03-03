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16:42, 3 марта 2024Мир

В Канаде заявили о введении антироссийских санкций из-за смерти Навального

Глава МИД Канады Жоли: против России введут санкции из-за смерти Навального
СюжетСанкции против России:

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Канада намерена ввести санкции против России из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, сообщает Reuters.

Отмечается, что санкции будут введены в отношении шести российских должностных лиц. К ним относятся «высокопоставленные чиновники и сотрудники прокуратуры, судебных органов и исправительных учреждений России».

Из-за смерти Навального в колонии ограничения против РФ уже были введены США, Великобританией и Австралией. В МИД Канады в феврале был вызван посол России Олег Степанов, ему было выражено осуждение.

Ранее в Канаде заявили об ограничении импорта российских алмазов. О новых санкциях министр Жоли рассказала 1 марта, отметив о совместной работе с международными партнерами по этому направлению.

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      Дмитрий Попов
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