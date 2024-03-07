В Госдуме рассказали о ставке Британии на Залужного

Депутат Новиков заявил, что Британия всегда делала ставку на Залужного

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал назначение экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на должность украинского посла в Великобритании. По его словам, Лондон всегда делал на него ставку, сообщает РИА Новости.

«Слишком прозрачна в данном случае вся ситуация. Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делает прежде всего Британия, а не какие-либо другие силы», — заявил депутат, отметив, что у Залужного имеются тесные связи с британскими спецслужбами.

Новиков отметил, что решение о назначении экс-главкома ВСУ на должность посла в Британии не стала ни для кого сюрпризом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности о назначении Залужного послом и подчеркнул, что тот сам попросил его направить на дипломатическую работу.