В Госдуме захотели спросить Бундестаг об участии ФРГ в преступлениях Киева

В ГД внесен проект обращения в Бундестаг из-за участия ФРГ в преступлениях Киева

В Государственную Думу внесен проект обращения к Бундестагу по вопросу об участии ФРГ в преступлениях киевского режима против мирного населения. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС в четверг, 7 марта.

Парламентарий уточнил, что обращение вызвано утечкой разговора немецких офицеров, в ходе которого обсуждалась возможность атаки Крымского моста.

Также Слуцкий сообщил, что в проекте обращения содержится призыв расследовать участие военнослужащих Бундесвера в боевых действиях на Украине.