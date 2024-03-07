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12:52, 7 марта 2024Россия

В Госдуме захотели спросить Бундестаг об участии ФРГ в преступлениях Киева

В ГД внесен проект обращения в Бундестаг из-за участия ФРГ в преступлениях Киева

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Государственную Думу внесен проект обращения к Бундестагу по вопросу об участии ФРГ в преступлениях киевского режима против мирного населения. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС в четверг, 7 марта.

Парламентарий уточнил, что обращение вызвано утечкой разговора немецких офицеров, в ходе которого обсуждалась возможность атаки Крымского моста.

Также Слуцкий сообщил, что в проекте обращения содержится призыв расследовать участие военнослужащих Бундесвера в боевых действиях на Украине.

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      Игорь Дмитров
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