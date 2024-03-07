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16:41, 7 марта 2024Мир

МИД Италии рассказал об отношении к россиянам

Глава МИД Таяни: итальянцы — друзья россиян, но Италия на стороне Украины
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Claudia Greco / Reuters

Итальянцы относятся к россиянам по-дружески, однако в военном конфликте Италия занимает сторону Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, его слова передает ТАСС.

«Италия на стороне Украины, но это не означает, что мы в состоянии войны с российским народом. Итальянцы — друзья российскому народу, но мы не хотим, чтобы российские войска занимали Украину», — заявил глава МИД.

Об отношении итальянцев к россиянам Таяни рассказал в ответ на вопрос об участии итальянского уличного художника Йорита во Всемирном фестивале молодежи в Сочи. В ходе фестиваля художник пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Летом 2023 года Йорит побывал в Мариуполе, где на одном из домов создал мурал, посвященный детям Донбасса.

Всемирный фестиваль молодежи также посетила итальянская актриса Орнелла Мути, заявившая о своей любви к России и ее жителям.

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      Елизавета Мытарева
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