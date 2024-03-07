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07:15, 7 марта 2024Мир

В Китае высказались об отношениях с Россией

Глава МИД КНР Ван И: Китай и РФ создали новый образец отношений между странами
Ван И

Ван И. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Москва создали новый образец отношений между крупными странами, который полностью отличается от времен холодной войны. Об этом он высказался на пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва, пишет ТАСС.

По его словам, отношения Китая с Россией основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеленности на третьи стороны.

Ранее заместитель директора департамента информации МИД КНР Мао Нин призвала все стороны российско-украинского кризиса достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий. Так в ведомстве прокомментировали обсуждение возможной отправки европейских войск на территорию Украины.

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      Марина Совина
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