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00:35, 7 марта 2024Интернет и СМИ

В Москве открыли мемориальную доску Михаилу Жванецкому

В Москве открыли мемориальную доску сатирику Михаилу Жванецкому
Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мемориальную доску сатирику Михаилу Жванецкому открыли на доме на улице Лесная в Москве, где он жил и работал около 30 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное открытие мемориала состоялось в день 90-летия со дня рождения Жванецкого.

Автором барельефа выступил российский скульптор Владимир Соскиев. На памятной доске изображен силуэт сатирика и подпись: «Писатель Михаил Жванецкий жил и работал в этом доме с 1992 по 2020 год».

Жванецкий умер 6 ноября 2020 на 87-м году жизни. Незадолго до смерти он признавался, что очень плохо себя чувствует. Журналист и телеведущий Владимир Познер, друживший с сатириком, сообщал, что он давно болел. Жванецкий был народным артистом Украины и России, а также лауреатом премии президента России. Исполнял собственные миниатюры и монологи, а также писал их для других артистов.

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