В Москве задержали 11 сотрудниц замаскированного под ночной клуб притона

В центре Москвы задержали 11 сотрудниц притона, замаскированного под ночной клуб

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 сотрудниц притона, замаскированного под ночной клуб в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, накануне в полицию позвонила девушка и сообщила, что ее удерживают против воли в подсобном помещении интим-салона. Прибывшие на Оружейный переулок полицейские выяснили, что в указанном заявительницей здании располагается ночной клуб, и решили его проверить.

Во время проверки заведения силовики выявили притон с девушками, оказывающими интимные услуги клиентам за деньги, и задержали 15 человек, в том числе 11 сотрудниц. Их всех доставили в отдел полиции.

Ранее полицейские накрыли притон для занятия проституцией в подмосковной квартире. Выяснилось, что нелегальный бизнес организовала уроженка одной из республик Средней Азии.