Притон с проститутками накрыли в подмосковной квартире

В Подмосковье задержали иностранку, организовавшую притон с проститутками

В Подмосковье полицейские накрыли притон для занятия проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, сотрудникам МВД доложили, что в квартире в Истре оказываются услуги интимного характера. Вскоре им удалось задержать по этому адресу 31-летнюю, 39-летнюю и 43-летнюю женщин. Выяснилось, что старшая из них — уроженка одной из республик Средней Азии. Она организовала нелегальный бизнес.

Во время осмотра квартиры силовики нашли блокнот с записями, деньги и мобильные телефоны с информацией о соответствующих услугах и их расценки. Выяснилось, что иностранка арендовала трехкомнатную квартиру, нашла девушек и подбирала им клиентов. Часть заработка проституток она забирала себе в качестве комиссионных.

Возбуждено дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Организатора поместили в СИЗО, а в отношении остальных задержанных составили протоколы об административном нарушении по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ.